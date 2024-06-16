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        Düzce'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 19:38 Güncelleme: 16.06.2024 - 19:38
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        Düzce'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Ali Eren'den (49) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Eve gelen polis ekipleri, itfaiye erlerinin yardımıyla içeri girdi. Eren, yerde hareketsiz halde bulundu.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

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