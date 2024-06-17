Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ailesiyle girdiği denizde gözden kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ailesiyle girdiği denizde gözden kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Kurban Bayramı tatili için geldiği ilçedeki Çayağzı Plajı'nda girdiği denizde kaybolan İbrahim K'nin (16) arama çalışmaları sudan, havadan ve karadan yürütülüyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekne, bot, helikopter ve dron ekibinin yanı sıra AFAD, UMKE ile Sakarya, Ankara, Zonguldak'tan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, su altı ve kıyı şeridinde görev yapıyor.

        Sahil bölgesinden ayrılmayan gencin ailesi ise çocuklarının bulunması için yürütülen çalışmaları takip ediyor.

        Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelen Kadir ve Sebahat K. çifti ile çocukları Yağmur, Cemal ve İbrahim K, Çayağzı Plajı'nda denize girmiş, dalgalı denizde açılan 5 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler durumu yetkililere bildirmişti. Baba, anne ve iki çocuğu kurtarılarak kıyıya çıkarılırken, 16 yaşındaki İbrahim K. dalgaların arasında kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Polis memuru ailesini katletti!
        Polis memuru ailesini katletti!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"

        Benzer Haberler

        Düzce'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Düzce'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Düzce Akçakoca'da denizde köpük görünümünde tabaka oluştu
        Düzce Akçakoca'da denizde köpük görünümünde tabaka oluştu
        16 yaşındaki İbrahim, serinlemek için girdiği denizde kayboldu
        16 yaşındaki İbrahim, serinlemek için girdiği denizde kayboldu
        Düzce'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı, kaybolan genç...
        Düzce'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı, kaybolan genç...
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de Kültür Park alanındaki kulübede çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de Kültür Park alanındaki kulübede çıkan yangın söndürüldü