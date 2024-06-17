Düzce'de denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ailesiyle girdiği denizde gözden kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili için geldiği ilçedeki Çayağzı Plajı'nda girdiği denizde kaybolan İbrahim K'nin (16) arama çalışmaları sudan, havadan ve karadan yürütülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekne, bot, helikopter ve dron ekibinin yanı sıra AFAD, UMKE ile Sakarya, Ankara, Zonguldak'tan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, su altı ve kıyı şeridinde görev yapıyor.