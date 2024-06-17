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        GÜNCELLEME - Düzce'de denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde kaybolan 16 yaşındaki İbrahim K'nin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:17
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        GÜNCELLEME - Düzce'de denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde kaybolan 16 yaşındaki İbrahim K'nin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kurban Bayramı tatili için geldiği ilçedeki Çayağzı Plajı'nda girdiği denizde kaybolan İbrahim K'yi arama çalışmaları suda, havadan ve karadan yürütüldü.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekne, bot, helikopter ve dron ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE ile Sakarya, Ankara, Zonguldak'tan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, su altı ve kıyı şeridinde görev yaptı.

        Sahil bölgesinden ayrılmayan gencin ailesi ise çocuklarının bulunması için yürütülen çalışmaları takip etti.

        Sahil şeridinde 30 saatten fazla süren çalışmalar sonucu İbrahim K'nin cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta dalgıçlar tarafından bulundu.

        Kıyıya çıkarılan cenaze, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ankara'dan bayram tatili için gelen Kadir ve Sebahat K. çifti ile çocukları Yağmur, Cemal ve İbrahim K, Çayağzı Plajı'nda denize girmiş, dalgalı denizde açılan 5 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler durumu yetkililere bildirmişti. Baba, anne ve iki çocuğu kurtarılarak kıyıya çıkarılırken, İbrahim K. dalgaların arasında kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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