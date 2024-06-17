GÜNCELLEME - Düzce'de denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde kaybolan 16 yaşındaki İbrahim K'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurban Bayramı tatili için geldiği ilçedeki Çayağzı Plajı'nda girdiği denizde kaybolan İbrahim K'yi arama çalışmaları suda, havadan ve karadan yürütüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekne, bot, helikopter ve dron ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE ile Sakarya, Ankara, Zonguldak'tan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, su altı ve kıyı şeridinde görev yaptı.