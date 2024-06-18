Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Valiliğinden Akçakoca'da deniz yüzeyindeki köpüklenmeye ilişkin açıklama

        Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesi kıyılarında görülen köpüklenmenin müsilaj olmadığını, ileri tetkik amaçlı alınan numunelerin ilgili kurumlara gönderildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 00:40 Güncelleme: 18.06.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Valiliğinden Akçakoca'da deniz yüzeyindeki köpüklenmeye ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesi kıyılarında görülen köpüklenmenin müsilaj olmadığını, ileri tetkik amaçlı alınan numunelerin ilgili kurumlara gönderildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber kanalları ile sosyal medya mecralarında "Marmara’dan sonra Karadeniz'de de görüldü", "Karadeniz'de müsilaj yayılıyor” şeklinde yayımlanan haber ve iddialar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı belirtildi.

        İncelemede, köpüklenmenin önemli ölçüde kaybolduğu, deniz suyunun berrak olduğu ve suda koku bulunmadığının gözlemlendiği aktarılan açıklamada, “Uzmanlardan oluşan ekiplerimizce durumun iddia edildiği gibi müsilaj olmadığı değerlendirilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

        Konuyla ilgili Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Taşpınar ve ekibinin de inceleme yaptığı anlatılan açıklamada, bu incelemede ise Akçakoca sahilindeki köpüklenmenin müsilaj olmadığı, bu duruma hızlı şekilde çoğalan ve akabinde kısa süre sonra ölen alglerin sebebiyet verdiği, köpüklenmenin, ortamdaki yüksek sıcaklık ve besin maddesiyle alakalı olarak oluştuğunun anlaşıldığı vurgulandı.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        “Nihayetinde denizdeki yüzey aktif maddenin, benzeri yağ ve proteinlerle parçalanıp köpürmeye neden olduğu ifade edilmiş, deniz suyu numunesi alınarak laboratuvarlarda analiz yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Tüm şüphelerin ortadan kaldırılması için her iki müdürlüğümüz tarafından ileri tetkik amaçlı su numuneleri alınarak, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereğince incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine, bakteriyolojik ve ağır metal analizi yapılmak üzere Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarına teslim edilmiştir. Alınan numunelerin laboratuvar sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sarıyer'de otluk alanda yangın çıktı
        Sarıyer'de otluk alanda yangın çıktı
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
        Metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Fransa bir attı üç aldı!
        Fransa bir attı üç aldı!
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?

        Benzer Haberler

        Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
        Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
        GÜNCELLEME - Düzce'de denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
        GÜNCELLEME - Düzce'de denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
        Düzce'de denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor
        Düzce'de denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor
        Düzce'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Düzce'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Düzce Akçakoca'da denizde köpük görünümünde tabaka oluştu
        Düzce Akçakoca'da denizde köpük görünümünde tabaka oluştu
        16 yaşındaki İbrahim, serinlemek için girdiği denizde kayboldu
        16 yaşındaki İbrahim, serinlemek için girdiği denizde kayboldu