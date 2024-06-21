Akçakoca'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

Uygulamada, 35 sürücüye toplam 213 bin lira idari para cezası uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize, asayiş ve trafik ekipleri, Osmaniye Mahallesi ve Çınar Caddesi'nde uygulama yaptı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 35 sürücüye toplam 213 bin lira idari para cezası uygulandı.

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