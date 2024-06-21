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        Akçakoca'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 35 sürücüye toplam 213 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:44
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        Akçakoca'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 35 sürücüye toplam 213 bin lira idari para cezası uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize, asayiş ve trafik ekipleri, Osmaniye Mahallesi ve Çınar Caddesi'nde uygulama yaptı.

        Uygulamada, 35 sürücüye toplam 213 bin lira idari para cezası uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.

        Öte yandan uygulama sırasında polis ekiplerinin yanına gelen bir kız çocuğu, ekip aracına binmek istedi. Polis, isteğini geri çevirmediği küçük kıza araç içinden anons yaptırdı.

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