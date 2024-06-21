Düzce'de kayıp Alzheimer hastası kadın metruk binada ölü bulundu
Düzce'nin Çilimli ilçesinde kendisinden 10 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası 90 yaşındaki kadın metruk binada ölü bulundu.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde kendisinden 10 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası 90 yaşındaki kadın metruk binada ölü bulundu.
Şerefiye Mahallesi'nde metruk bir binada yerde hareketsiz yatan kadın görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Alzheimer hastası olduğu belirtilen Hatice D'ye ait olduğu belirlenen cenaze, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Öte yandan Düzce merkeze bağlı Asar köyündeki ikametinden 11 Haziran'da ayrılan Hatice D'nin geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.
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