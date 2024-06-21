Düzce'de kayıp Alzheimer hastası kadın metruk binada ölü bulundu

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Hatice D'ye ait olduğu belirlenen cenaze, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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