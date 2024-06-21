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        Düzce'nin Akçakoca sahilinde hafta sonu denize girmek yasaklandı

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:03 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:03
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        Düzce'nin Akçakoca sahilinde hafta sonu denize girmek yasaklandı
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        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 22-23 Haziran'da tüm plajlarda ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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