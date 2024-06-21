Düzce'nin Akçakoca sahilinde hafta sonu denize girmek yasaklandı
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 22-23 Haziran'da tüm plajlarda ve sahillerde denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
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