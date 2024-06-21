Düzce'de çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine bölgeye Düzce ve Gölyaka Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Güzeldere köyünde Sebahattin Şen'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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