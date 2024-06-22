Hafta sonu denize girmenin yasaklandığı Akçakoca'da cankurtaranlar sahilleri denetliyor
Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu denize girmenin yasaklandığı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cankurtaranlar, sahilleri denetliyor.
Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu denize girmenin yasaklandığı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cankurtaranlar, sahilleri denetliyor.
Kaymakamlığın elverişsiz koşullar sebebiyle hafta sonu denize girilmesini yasaklamasının ardından ilçedeki sahillere kırmızı bayraklar dikildi.
Akçakoca Belediyesi cankurtaran ekipleri de sahil ve plajlarda vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.