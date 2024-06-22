Hafta sonu denize girmenin yasaklandığı Akçakoca'da cankurtaranlar sahilleri denetliyor

Akçakoca Belediyesi cankurtaran ekipleri de sahil ve plajlarda vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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