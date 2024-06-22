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        Düzce'de gözlüğünü tutmaya çalışırken köprüden düşen kişi yaralandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gözlüğünü tutmaya çalışırken köprüden düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:46 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:46
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        Düzce'de gözlüğünü tutmaya çalışırken köprüden düşen kişi yaralandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gözlüğünü tutmaya çalışırken köprüden düşen kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Çivi Deresi Köprüsü'nün üzerinde arkadaşıyla sohbet eden Ramazan M. (55) gözlüğünü tutmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten dere kenarına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ramazan M, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Sol ayağında kırık olduğu tespit edilen Ramazan M, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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