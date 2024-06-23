Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor

Otoyolun Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde de zaman zaman araç yoğunluğu artıyor.

Düzce kesimi İstanbul istikametinde de Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında akıcı yoğunluk görülüyor.

Bayramın ardından memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen tatilcilerin araçları nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

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