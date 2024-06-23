Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Bayramın ardından memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen tatilcilerin araçları nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli çıkışı ve viyadükler kısmı İstanbul istikametinde trafik yer yer akıcı yoğun seyrediyor.
Düzce kesimi İstanbul istikametinde de Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında akıcı yoğunluk görülüyor.
Otoyolun Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde de zaman zaman araç yoğunluğu artıyor.
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