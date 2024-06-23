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        Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor

        Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 01:50 Güncelleme: 23.06.2024 - 01:50
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        Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor
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        Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

        Bayramın ardından memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen tatilcilerin araçları nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor.

        Otoyolun Bolu Dağı Tüneli çıkışı ve viyadükler kısmı İstanbul istikametinde trafik yer yer akıcı yoğun seyrediyor.

        Düzce kesimi İstanbul istikametinde de Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında akıcı yoğunluk görülüyor.

        Otoyolun Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde de zaman zaman araç yoğunluğu artıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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