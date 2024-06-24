Düzce'de çöplük alanda çıkan yangın buğday ve mısır tarlalarına sıçradı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında çöp atılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Düzce'de çöplük alanda çıktıktan sonra buğday ve mısır tarlalarına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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