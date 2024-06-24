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        Düzce'de kaçak vücut geliştirme ürünleri ele geçirilen 2 kişiye adli işlem

        Düzce'de kaçak vücut geliştirme ürünleri ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:44
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        Düzce'de kaçak vücut geliştirme ürünleri ele geçirilen 2 kişiye adli işlem
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        Düzce'de kaçak vücut geliştirme ürünleri ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 iş yeri ile 1 ikamette yaptıkları aramada vücut geliştirmede kullanılan 291'i hap, 26'sı şişe, 1'i paket halinde çeşitli ürünler ile 8 cinsel içerikli hap ve 12 enjeksiyon iğnesi ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar M.İ.K. ve F.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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