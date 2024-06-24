Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        GÜNCELLEME - Düzce'de çöplükten tarlalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Düzce'de çöplük alanda başlayarak buğday ve mısır tarlalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Düzce'de çöplükten tarlalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de çöplük alanda başlayarak buğday ve mısır tarlalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında çöp atılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyüp çevredeki buğday ve mısır tarlalarına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

        Yaklaşık 50 dönüm ekili alanın zarar gördüğü yangın alanındaki çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        Milli Takım'a destek açıklaması!
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        Bu topraklarda Kısırdöngüspor hep şampiyon!
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın gözaltına alındı
        TikTok'ta "Ben dudak seviyorum" deyip çocuğu dudağından öptüren kadın gözaltına alındı
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar

        Benzer Haberler

        Düzce'de kaçak vücut geliştirme ürünleri ele geçirilen 2 kişiye adli işlem
        Düzce'de kaçak vücut geliştirme ürünleri ele geçirilen 2 kişiye adli işlem
        Anız yangınında alevler buğday tarlasına sıçradı
        Anız yangınında alevler buğday tarlasına sıçradı
        Düzce'de çöplük alanda çıkan yangın buğday ve mısır tarlalarına sıçradı
        Düzce'de çöplük alanda çıkan yangın buğday ve mısır tarlalarına sıçradı
        Fenerbahçe kafilesi, Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi
        Fenerbahçe kafilesi, Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi
        Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor
        Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor
        Türkiye-Portekiz maçı, Düzce, Karabük, Sakarya ve Kocaeli'de dev ekranlarda...
        Türkiye-Portekiz maçı, Düzce, Karabük, Sakarya ve Kocaeli'de dev ekranlarda...