GÜNCELLEME - Düzce'de çöplükten tarlalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Düzce'de çöplük alanda başlayarak buğday ve mısır tarlalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Düzce'de çöplük alanda başlayarak buğday ve mısır tarlalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında çöp atılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyüp çevredeki buğday ve mısır tarlalarına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.
Yaklaşık 50 dönüm ekili alanın zarar gördüğü yangın alanındaki çalışmalar sürüyor.
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