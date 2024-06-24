Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bu arada, sezon bitiminde milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in çarşamba günü kampa dahil olacağı bildirildi.

Öğle saatlerinde Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertli futbolcular, burada bir süre dinlendikten sonra kampın ilk idmanına çıktı.

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