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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 20:57 Güncelleme: 24.06.2024 - 20:57
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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, üst aramasında satışa hazır sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilen Ü.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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