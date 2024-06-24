Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Düzce'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, üst aramasında satışa hazır sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilen Ü.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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