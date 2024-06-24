Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan cipteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bariyere çarpan cipteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Cemal S. (59) idaresindeki 34 SB 2201 plakalı cip, Üçköprü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çaptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile yolcular Ayten (62) ve Sevinay S. (55) ile Esra Duygu D. (35) ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sevinay S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.