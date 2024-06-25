Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Antrenmanın bitişiyle taraftarların bulunduğu alana gelen Mourinho ve futbolcular, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi, forma ve tişört imzaladı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, iki gruba ayrılarak yarı sahada top kapma, pas ve pres çalıştı. Dar alanda taktik ağırlıklı çalışan sporcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.