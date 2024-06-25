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        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:52
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        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde idmana çıktı.

        Çalışmayı izleyen taraftarlar, futbolculara ve Mourinho'ya tezahüratlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

        Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, iki gruba ayrılarak yarı sahada top kapma, pas ve pres çalıştı. Dar alanda taktik ağırlıklı çalışan sporcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Antrenmanın bitişiyle taraftarların bulunduğu alana gelen Mourinho ve futbolcular, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi, forma ve tişört imzaladı.

        Öte yandan, tesislerde taraftara açık kısımda kurulan Fenerium tırı yoğun ilgi gördü.

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