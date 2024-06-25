Düzce'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

Düzce'de 2024'ün ilk 5 aylık döneminde 66 kaçak yapı için 2 milyon 471 bin lira idari para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, mücavir alan sınırlarını kapsayan alanda kentin geleceğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 1 Ocak-31 Mayıs'ta 575 inşaat ve 7 yıkım ruhsatı düzenlendi.

İskan servisi tarafından yapı kullanım izinleriyle ilgili 331 belge hazırlanırken, 1498 bağımsız bölüm meskeni verildi, 405 inşaatın seviye kontrolü gerçekleştirildi.