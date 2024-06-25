Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

        Düzce'de 2024'ün ilk 5 aylık döneminde 66 kaçak yapı için 2 milyon 471 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de 2024'ün ilk 5 aylık döneminde 66 kaçak yapı için 2 milyon 471 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, mücavir alan sınırlarını kapsayan alanda kentin geleceğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda 1 Ocak-31 Mayıs'ta 575 inşaat ve 7 yıkım ruhsatı düzenlendi.

        İskan servisi tarafından yapı kullanım izinleriyle ilgili 331 belge hazırlanırken, 1498 bağımsız bölüm meskeni verildi, 405 inşaatın seviye kontrolü gerçekleştirildi.

        Aykırı yapılaşmalarla mücadeleye devam eden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, encümen kararı doğrultusunda işlem başlatılan 66 kaçak yapı için 2 milyon 471 bin 905 lira idari para cezası uyguladı.

        Metruk 22 bina ve afet riski altındaki 5 bina için ilgililere tebligat gönderilirken, Belediye Meclisinde görüşülen 22 imar planı değişikliği talebinin işlemleri tamamlandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Düzce'deki Prusias Ad Hypium Antik Kenti, bayram tatilinde 3 bin kişiyi ağı...
        Düzce'deki Prusias Ad Hypium Antik Kenti, bayram tatilinde 3 bin kişiyi ağı...
        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Otoyola düşen piknik tüpü kazaya neden oldu; 1 ölü, 3 yaralı
        Otoyola düşen piknik tüpü kazaya neden oldu; 1 ölü, 3 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan cipteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan cipteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı