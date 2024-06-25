Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmana futbolcular, core, çabukluk ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçların ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın basına kapalı gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.
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