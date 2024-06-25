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        Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:10 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:11
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        Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

        Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

        Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmana futbolcular, core, çabukluk ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçların ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın basına kapalı gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

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