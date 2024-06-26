Düzce'de 2 küçük kardeşin, makam aracındaki Türk bayrağını öpmesi kameraya yansıdı

Çocukların bayrağı öptüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Vali Aslan, "O çocuk yüreğiyle, ant içen dileğiyle, söz bıraktı toprağa. Valiliğimiz basın biriminin kadrajına çocuklarımızın bayrak sevgisi takılmış. Görüntüye giren bayrak ve vatan sevginizle bu ülkeyi tutkuyla sevme heyecanınız hep daim kalsın. İyi ki varsınız çocuklar." ifadelerini kullandı.

Valilik binası önünden babaları Enes Alimoğlu ile geçen 4 yaşındaki Ahsen ve 3 yaşındaki Hamit Sencer kardeşler, makam aracındaki Türk bayrağını gördü. Kardeşler, ay yıldızlı bayrağı öperek sevgi gösterisinde bulundu.

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