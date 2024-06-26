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        Düzce'de 2 küçük kardeşin, makam aracındaki Türk bayrağını öpmesi kameraya yansıdı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, iki küçük kardeşin, makam aracındaki Türk bayrağını öperek sevgi gösterisinde bulunduğu anların görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:41 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:41
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        Düzce'de 2 küçük kardeşin, makam aracındaki Türk bayrağını öpmesi kameraya yansıdı
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, iki küçük kardeşin, makam aracındaki Türk bayrağını öperek sevgi gösterisinde bulunduğu anların görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Valilik binası önünden babaları Enes Alimoğlu ile geçen 4 yaşındaki Ahsen ve 3 yaşındaki Hamit Sencer kardeşler, makam aracındaki Türk bayrağını gördü. Kardeşler, ay yıldızlı bayrağı öperek sevgi gösterisinde bulundu.

        Çocukların bayrağı öptüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Vali Aslan, "O çocuk yüreğiyle, ant içen dileğiyle, söz bıraktı toprağa. Valiliğimiz basın biriminin kadrajına çocuklarımızın bayrak sevgisi takılmış. Görüntüye giren bayrak ve vatan sevginizle bu ülkeyi tutkuyla sevme heyecanınız hep daim kalsın. İyi ki varsınız çocuklar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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