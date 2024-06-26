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        Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

        Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:04 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:04
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        Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
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        Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde hafta başında kampa giren sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ilk idmanına çıktı.

        Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi. Takım, çift kale maçların ardından taktiksel çalışmalarla idmanı tamamladı.

        Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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