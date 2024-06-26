Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde hafta başında kampa giren sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ilk idmanına çıktı.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi. Takım, çift kale maçların ardından taktiksel çalışmalarla idmanı tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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