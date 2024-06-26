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        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa giren Fenerbahçe, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:39 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:39
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        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa giren Fenerbahçe, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

        Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ikinci antrenmanına salonda "core" çalışarak başladı.

        Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

        Defans ve hücum oyunlarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

        Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın gerçekleştirilecek antrenmanla sürdürecek.

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