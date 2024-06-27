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        Düzce'de bir kişinin sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde, bir kişinin sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 07:55 Güncelleme: 27.06.2024 - 07:55
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        Düzce'de bir kişinin sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı
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        Düzce’nin Çilimli ilçesinde, bir kişinin sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Çilimli ilçesi Topçular köyü mevkisinde bir kişinin sulama kanalının başında oturduğu ve aniden gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

        Kanala düşen kişinin, yolun altından geçen kısımda olabileceğini değerlendiren ekipler, söz konusu alandaki suyu vidanjörler yardımıyla tahliye etti.

        Çalışmaları, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ve Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay da takip etti.

        Bölgede çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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