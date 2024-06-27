Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
A.A. idaresindeki 81 ABT 287 plakalı otomobil ile O.C. yönetimindeki 81 BA 977 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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