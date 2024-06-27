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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 08:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 08:43
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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        A.A. idaresindeki 81 ABT 287 plakalı otomobil ile O.C. yönetimindeki 81 BA 977 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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