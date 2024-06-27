Gölyaka İlçe Jandarma Komutanı Karadaş'tan veda ziyaretleri

Karadaş, kurum ve daire müdürleri ile esnafı da ziyaret etti.

Kaymakam Arık, özverili çalışmalarından dolayı Karadaş'a başarı belgesi takdim ederek, yeni görev yerinde kolaylıklar diledi.

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