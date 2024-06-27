Gölyaka İlçe Jandarma Komutanı Karadaş'tan veda ziyaretleri
Hakkari'ye tayini çıkan Gölyaka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Alperen Karadaş, kurumlara ve esnafa veda ziyaretlerinde bulundu.
Hakkari'ye tayini çıkan Gölyaka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Alperen Karadaş, kurumlara ve esnafa veda ziyaretlerinde bulundu.
Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığına tayin olan Karadaş, Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık'a veda ziyareti gerçekleştirdi.
Kaymakam Arık, özverili çalışmalarından dolayı Karadaş'a başarı belgesi takdim ederek, yeni görev yerinde kolaylıklar diledi.
Karadaş, kurum ve daire müdürleri ile esnafı da ziyaret etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.