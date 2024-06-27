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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Düzce'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:55 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:55
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Düzce'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı ile Gölyaka ilçelerinde 11 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, 80 gram sentetik uyuşturucu, 55 gram esrar, 22 kök hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.C, Ö.B, S.O, N.M.D ve İ.M. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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