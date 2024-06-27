Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan A.C, Ö.B, S.O, N.M.D ve İ.M. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı ile Gölyaka ilçelerinde 11 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

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