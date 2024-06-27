Düzce'de tırla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti.
Akçakoca istikametinden Düzce'ye seyreden T.K'nin kullandığı tır ile A.B. (56) idaresindeki motosiklet, Ereğli Caddesi D-655 kara yolu mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücü A.B'nin motosikletteki eşi F.B (55), yola savrularak tırın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, F.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü T.K. gözaltına alındı.
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