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        Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın cenazesi Düzce'de defnedildi

        Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın cenazesi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:36
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        Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın cenazesi Düzce'de defnedildi
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        Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın cenazesi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.

        Yakış'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Akçakoca Merkez Camisi'ne getirildi.

        Burada düzenlenen cenaze töreninde helallik istendi.

        İkindi vakti kılınan namazın ardından cenaze, Osmaniye Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine, Yakış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Düzce'de 1938 yılında doğan Yakış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Farklı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Yakış, 2002'de Düzce'den milletvekili seçildi. Yakış, 19 Kasım 2002-14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

        Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Yakış, evli ve bir çocuk babasıydı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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