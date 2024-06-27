Düzce'de barakada çıkan yangında 17 güvercin öldü.

Kiremitocağı Mahallesi 687. Sokak'ta Murat Sevren'in güvercinlerini beslediği barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında 17 güvercin öldü.

Sevren, gazetecilere, kundaklamadan şüphelenildiğini dile getirerek, "17 güvercinim vardı. Hepsi kaliteli ve değerli kuşlardı. Maddi değerleri yüksekti. Yanan yandı, bunu yapan kimse bu canların vebalini çeksin." dedi.