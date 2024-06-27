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        Düzce'de iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasında

        Düzce'de iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:06 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:06
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        Düzce'de iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasında
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        Düzce'de iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde iki grup henüz bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı.

        Gruptan iki kişi, kavgayı ayırmaya çalışan esnafa saldırınca caddeki iş yeri sahiplerinden bazıları da olaya karıştı.

        Bir süre devam eden ve yaralananların olduğu kavga, grubun uzaklaşmasıyla son buldu.

        Bu arada, kavga, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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