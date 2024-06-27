Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Bugün sağlık kontrollerinden geçen Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de kampa katıldı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas ve taktiksel çalışmalar yapan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık koşuları ile noktaladı.

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