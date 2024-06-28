Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 10.30'da Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile tesislerdeki sahada sezonun ilk hazırlık maçını oynayacak.

Salondaki core çalışmasının ardından sahaya çıkan takım, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

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