Düzce'de alevlerin arasından kurtarılan büyükbaş hayvanları suyla serinlettiler
Düzce'de iki büyükbaş hayvanın telef olduğu besi çiftliği yangınından kurtarılan bir buzağı ile 4 ineği hortumla sıktıkları suyla serinletmeye çalıştılar.
Düzce'de iki büyükbaş hayvanın telef olduğu besi çiftliği yangınından kurtarılan bir buzağı ile 4 ineği hortumla sıktıkları suyla serinletmeye çalıştılar.
Otluoğlu köyünde Osman Orak'a ait besi çiftliğinin ahır bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, alevlerinin içerisinde kalan 7 büyükbaş hayvanı dışarı çıkardı. Hayvanlardan 2'si telef olurken, 5'inde yanıklar oluştu.
Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından söndürülen yangında ahır kullanılamaz hale geldi.
Bu arada çiftlik sahiplerinin, alevlerden kurtarılan 4 inek ve buzağıyı hortumla yıkayarak ve şişelerle su dökerek serinletmeye çalıştığı görüldü.
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