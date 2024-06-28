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        Düzce'de alevlerin arasından kurtarılan büyükbaş hayvanları suyla serinlettiler

        Düzce'de iki büyükbaş hayvanın telef olduğu besi çiftliği yangınından kurtarılan bir buzağı ile 4 ineği hortumla sıktıkları suyla serinletmeye çalıştılar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:57 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:57
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        Düzce'de alevlerin arasından kurtarılan büyükbaş hayvanları suyla serinlettiler
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        Düzce'de iki büyükbaş hayvanın telef olduğu besi çiftliği yangınından kurtarılan bir buzağı ile 4 ineği hortumla sıktıkları suyla serinletmeye çalıştılar.

        Otluoğlu köyünde Osman Orak'a ait besi çiftliğinin ahır bölümünde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erleri, alevlerinin içerisinde kalan 7 büyükbaş hayvanı dışarı çıkardı. Hayvanlardan 2'si telef olurken, 5'inde yanıklar oluştu.

        Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından söndürülen yangında ahır kullanılamaz hale geldi.

        Bu arada çiftlik sahiplerinin, alevlerden kurtarılan 4 inek ve buzağıyı hortumla yıkayarak ve şişelerle su dökerek serinletmeye çalıştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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