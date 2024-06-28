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        Akçakoca'da din görevlilerine yangın eğitimi verildi

        Düzce'de Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünce din görevlilerine yangın eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:00 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:00
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        Akçakoca'da din görevlilerine yangın eğitimi verildi
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        Düzce'de Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünce din görevlilerine yangın eğitimi verildi.

        İşletme şefi İlhan Yılmaz tarafından orman yangınlarını önleme faaliyetleri kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde verilen eğitime, ilçede görev yapan 42 imam hatip katıldı.

        Eğitimde, yangın öncesi, anı ve sonrasında yapılacaklar ile orman yangınlarına müdahalede iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgiler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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