Düzce'de beton mikseri ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Düzce'de beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Düzce’de beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca istikametinde seyreden Y.Y’nin kullandığı 81 BU 895 plakalı beton mikseri, Düzköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Karşı yönde seyreden Yüksel Karadeniz idaresindeki 81 AAP 253 plakalı otomobil ile çarpışan mikser, ardından boş su kanalını aşarak ağaçlık alana girdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Karadeniz’in öldüğü tespit edildi.
Karadeniz’in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralanan beton mikseri sürücüsü de ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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