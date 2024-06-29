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        Düzce'de beton mikseri ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Düzce'de beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 01:51 Güncelleme: 29.06.2024 - 01:51
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        Düzce'de beton mikseri ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Düzce’de beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca istikametinde seyreden Y.Y’nin kullandığı 81 BU 895 plakalı beton mikseri, Düzköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

        Karşı yönde seyreden Yüksel Karadeniz idaresindeki 81 AAP 253 plakalı otomobil ile çarpışan mikser, ardından boş su kanalını aşarak ağaçlık alana girdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Karadeniz’in öldüğü tespit edildi.

        Karadeniz’in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yaralanan beton mikseri sürücüsü de ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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