Düzce'de kamyonet emniyet şeridinde duraklama yapan otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kamyonetin sürücüsü, araçtaki İsmet ve Dilek U. ile otomobildeki Hamit K. yaralandı.

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