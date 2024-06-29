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        Düzce'de kamyonet emniyet şeridinde duraklama yapan otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonetin otomobile çarpması sonucu ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:15
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        Düzce'de kamyonet emniyet şeridinde duraklama yapan otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonetin otomobile çarpması sonucu ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Burak S. yönetimindeki 06 AV 8686 plakalı kamyonet, Üçköprü mevkisinde emniyet şeridinde duraklama yapan Hasan K. idaresindeki 44 GMR 629 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki koliler yola saçıldı.

        İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kamyonetin sürücüsü, araçtaki İsmet ve Dilek U. ile otomobildeki Hamit K. yaralandı.

        Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Burak S. ve İsmet U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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