Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi’nde çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm çalılık alan zarar gördü.
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