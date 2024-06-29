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        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 20:42 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:42
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        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi’nde çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm çalılık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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