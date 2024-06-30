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        Düzce'de merdiven boşluğunda yanan kartonlardan çıkan dumandan 7 kişi etkilendi

        Düzce'de bir apartmanın merdiven boşluğunda yanan kartonlardan çıkan dumandan 7 kişi etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 01:47 Güncelleme: 30.06.2024 - 01:47
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        Düzce'de merdiven boşluğunda yanan kartonlardan çıkan dumandan 7 kişi etkilendi
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        Düzce’de bir apartmanın merdiven boşluğunda yanan kartonlardan çıkan dumandan 7 kişi etkilendi.

        Beyciler Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki 4 katlı apartmanın merdiven boşluğundaki kartonlar, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

        Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erleri, apartmanda yaşayanları tahliye ettikten sonra tutuşan kartonları söndürdü.

        Dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerince, bölgede bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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