Düzce'de merdiven boşluğunda yanan kartonlardan çıkan dumandan 7 kişi etkilendi

Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyciler Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki 4 katlı apartmanın merdiven boşluğundaki kartonlar, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

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