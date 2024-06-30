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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, projeleri inceledi

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye tarafından yürütülen projeleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 13:04 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:04
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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, projeleri inceledi
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        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye tarafından yürütülen projeleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özlü ilk olarak Akçakoca ilçesi ile ulaşımın sağlandığı D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde yürütülen düzenleme çalışmalarını inceledi.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden, peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarıyla güzel görünüme kavuşan kara yolundaki bakımların aksatılmamasını isteyen Özlü, daha sonra Cedidiye Meydanı'na geçti, cami-meydan-çarşı konseptinde tasarlanan Kent Meydanı Projesi kapsamındaki çalışmaları denetledi.

        Saha ziyaretini, şehir merkezinin en büyük yeşil alanlarından Kent Park’ta sürdüren Özlü, yeni çocuk parkı, oturma ve yürüyüş alanlarına kavuşturulan bölgeyi gezdi.

        Özlü'ye ziyaretlerinde, başkan yardımcıları Hasan Günden ve Okan Kaltu eşlik etti.

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