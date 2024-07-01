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        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 00:18 Güncelleme: 01.07.2024 - 00:18
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        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Otoyolun İstanbul istikametinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 otomobil ile 2 hafif ticari araç, Gümüşova rampaları mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede sol şeridi dubalarla çevirdi.

        Yapılan incelemede araçlarda ölen ya da yaralanan olmadığı anlaşıldı.

        Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu bölgede ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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