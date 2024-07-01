Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu.
Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikametinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 otomobil ile 2 hafif ticari araç, Gümüşova rampaları mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede sol şeridi dubalarla çevirdi.
Yapılan incelemede araçlarda ölen ya da yaralanan olmadığı anlaşıldı.
Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu bölgede ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.
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