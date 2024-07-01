Düzce'de ev ve eklentilerine sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Alevler, kısa sürede bahçedeki 2 odunluk ile yan tarafta Zehra Ürer'e ait ev, ahır ve garaja sıçradı. Yangın sırasında yapılarda çökmeler meydana geldi.

Düzce'de anız için yakılan ateşin çevresindeki yapılara sıçraması sonucu 1 evin çatısı zarar gördü, 2 odunluk, 1 garaj ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

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