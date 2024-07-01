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        Düzce'de ev ve eklentilerine sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Düzce'de anız için yakılan ateşin çevresindeki yapılara sıçraması sonucu 1 evin çatısı zarar gördü, 2 odunluk, 1 garaj ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:49
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        Düzce'de ev ve eklentilerine sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Düzce'de anız için yakılan ateşin çevresindeki yapılara sıçraması sonucu 1 evin çatısı zarar gördü, 2 odunluk, 1 garaj ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

        Hocaoğlu köyünde Mehmet Karabulut'un evinin arka kısmındaki çalılık alanda anız için ateş yakılması sonucu yangın çıktı.

        Alevler, kısa sürede bahçedeki 2 odunluk ile yan tarafta Zehra Ürer'e ait ev, ahır ve garaja sıçradı. Yangın sırasında yapılarda çökmeler meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında 1 evin çatısı zarar gördü, 2 odunluk, 1 garaj ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi, garaj içindeki tarım aletlerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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