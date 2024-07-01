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        Akçakoca Merkez Camisi, hayırsever iş insanının desteğiyle bakıma alınacak

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi, hayırsever iş insanının desteğiyle bakım ve onarımdan geçirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:40 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:40
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        Akçakoca Merkez Camisi, hayırsever iş insanının desteğiyle bakıma alınacak
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi, hayırsever iş insanının desteğiyle bakım ve onarımdan geçirilecek.

        Akçakoca Merkez Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Bıyık, AA muhabirine, tadilat maliyetinin yüksek olması nedeniyle hayırsever iş insanı Burhan Özdemir ile görüştüklerini bildirdi.

        Özdemir'in davetlerini kabul ettiğini aktaran Bıyık, caminin mimarisine uygun proje yapacağını kendilerine ilettiğini söyledi.

        Bıyık, hayırseverin hazırlayacağı iki projeyi halkın tercihine sunacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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