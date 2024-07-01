Akçakoca Merkez Camisi, hayırsever iş insanının desteğiyle bakıma alınacak

Özdemir'in davetlerini kabul ettiğini aktaran Bıyık, caminin mimarisine uygun proje yapacağını kendilerine ilettiğini söyledi.

Akçakoca Merkez Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Bıyık, AA muhabirine, tadilat maliyetinin yüksek olması nedeniyle hayırsever iş insanı Burhan Özdemir ile görüştüklerini bildirdi.

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