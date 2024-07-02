Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecek.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, O.S'nin aracında ve üzerinde arama yapıldı.

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