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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Düzce'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 00:15 Güncelleme: 02.07.2024 - 00:15
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Düzce'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, O.S'nin aracında ve üzerinde arama yapıldı.

        Aramada, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 410 gram ham madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecek.

        Öte yandan, ekiplerin sokakta yaptıkları çalışmalar sırasında H.G, uyuşturucu satarken yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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