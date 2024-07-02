Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de çölyak hastaları için glütensiz ekmek satışına başlandı

        Düzce'de çölyak hastaları için belediye bünyesindeki 9 halk ekmek büfesinde glütensiz ekmek satışına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de çölyak hastaları için glütensiz ekmek satışına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de çölyak hastaları için belediye bünyesindeki 9 halk ekmek büfesinde glütensiz ekmek satışına başlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çölyak hastalarının sağlıklarına uygun gıdaya daha kolay ve uygun fiyata ulaşmaları sağlamak amacıyla il merkezindeki 9 noktada hizmet veren halk ekmek büfelerindeki ürün çeşitleri arasına glütensiz ekmek de eklendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, Düzce'de Yaşayan Çölyaklılar Topluluğu'nun talebi üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Çölyak hastalığı ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımıza destek olmak, hayatlarına katkı sunmak adına bu hizmeti vermeye başladık." ifadesini kullandı.

        Topluluk Başkanı Filiz Elif Samancı, bu önemli hizmetin diğer illere de örnek olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Daha önce Kusursuz Kafe'deki glütensiz mutfak ile de örnek olmuştuk. Şanslı iller arasındayız. Şu an satışa sunulan ekmek en kaliteli firmamızın ekmeği. Market raflarındakinin neredeyse yarı fiyatına ulaşabileceğiz. 9 noktada bulunması ayrıca önemli. Belediyemize, Başkanı'mıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

        Çölyak hastaları, daha önce sipariş yoluyla aldıkları glütensiz ekmeği, belediyenin hizmeti sayesinde kent merkezindeki büfelerden temin edebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar!
        Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı

        Benzer Haberler

        Otomobilde bonzai üretiminde kullanılan, 2 milyon TL değerinde kimyasal bil...
        Otomobilde bonzai üretiminde kullanılan, 2 milyon TL değerinde kimyasal bil...
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Düzce'de yangında dumandan etkilenen kedi yavrusunu itfaiye veterinere yeti...
        Düzce'de yangında dumandan etkilenen kedi yavrusunu itfaiye veterinere yeti...
        Akçakoca Merkez Camisi, hayırsever iş insanının desteğiyle bakıma alınacak
        Akçakoca Merkez Camisi, hayırsever iş insanının desteğiyle bakıma alınacak
        Düzce'de ev ve eklentilerine sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerince sönd...
        Düzce'de ev ve eklentilerine sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerince sönd...
        Düzce Valisi Aslan'dan makam aracındaki Türk bayrağını öpen kardeşlere şehi...
        Düzce Valisi Aslan'dan makam aracındaki Türk bayrağını öpen kardeşlere şehi...