Düzce'de çölyak hastaları için glütensiz ekmek satışına başlandı

Düzce'de çölyak hastaları için belediye bünyesindeki 9 halk ekmek büfesinde glütensiz ekmek satışına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çölyak hastalarının sağlıklarına uygun gıdaya daha kolay ve uygun fiyata ulaşmaları sağlamak amacıyla il merkezindeki 9 noktada hizmet veren halk ekmek büfelerindeki ürün çeşitleri arasına glütensiz ekmek de eklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, Düzce'de Yaşayan Çölyaklılar Topluluğu'nun talebi üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Çölyak hastalığı ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımıza destek olmak, hayatlarına katkı sunmak adına bu hizmeti vermeye başladık." ifadesini kullandı.