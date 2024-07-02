Düzce'de otomobille çarpışan cipin refüje çıkması güvenlik kamerasında

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, cipin, yolun sağ şeridinden kavşağa girmek için manevra yapan otomobille çarpıştıktan sonra betona vurup refüjün üzerine çıkması yer alıyor.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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