Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de başladı

Fatih Karagümrük oyuncuları, kuvvet ve reaksiyon antrenmanlarıyla da güç depoladı.

Teknik direktör Şenol Can yönetiminde salon ve sahada yapılan idmanda futbolcular, "core" egzersizleri ile mobilizasyon ve dayanıklılık çalıştı.

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