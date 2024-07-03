Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, Düzce'de girdiği kampta sezon çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idmana çıktı.

Futbolcular, kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Pas organizasyonları ve esneme çalışmaları da yapan sporcular, akşam antrenmanıyla günü tamamlayacak.

İsmet Taşdemir, AA muhabirine, 3 yıldır hazırlıkları Topuk Yaylası'nda sürdürdüklerini, sezon hazırlık kampının 2 etabını da burada yapacaklarını söyledi.

Kendileri için Süper Lig'e yükselmenin yeni heyecan oluşturduğunu anlatan Taşdemir, "Geçen sezon güzel günler yaşadık fakat bitti. Artık yeni heyecan, yeni serüven ve daha zorlu serüven. Ülkemizin en üst ligi. Dolayısıyla bu lige doğru şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bizim için zor bir sezon olacak, farkındayız ama zorlukların üstesinden gelebilmemiz için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İyi başladık, inşallah iyi devam eder." diye konuştu.

Taşdemir, takımın ilk kamp döneminin 13 Temmuz'da, 17'sinde başlayacak ikinci etabın da 30 Temmuz'da biteceğini aktararak, sakatlık yaşamadan yeni sezona hazırlanmayı istediklerini sözlerine ekledi.