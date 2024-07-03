Düzce'de göl kenarında yılanla beslenen leylek cep telefonu kamerasında

Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda arazi çalışmaları yürüten ekip, cep telefonuyla çektiği görüntüyü, "Öğlen atıştırmasını yapan bir leylek görüntüledik." notuyla paylaştı.

DKMP'den yapılan açıklamaya göre, Gölyaka ilçesinde biyoçeşitlilik bakımından zengin ve 154 kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü çevresinde çalışma yapan ekip, bir leyleğin yakaladığı yılanla beslenmesini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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