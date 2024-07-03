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        Düzce'de göl kenarında yılanla beslenen leylek cep telefonu kamerasında

        Düzce'de göl kenarında yakaladığı yılanı yiyen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:08
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        Düzce'de göl kenarında yılanla beslenen leylek cep telefonu kamerasında
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        Düzce'de göl kenarında yakaladığı yılanı yiyen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.

        DKMP'den yapılan açıklamaya göre, Gölyaka ilçesinde biyoçeşitlilik bakımından zengin ve 154 kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü çevresinde çalışma yapan ekip, bir leyleğin yakaladığı yılanla beslenmesini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda arazi çalışmaları yürüten ekip, cep telefonuyla çektiği görüntüyü, "Öğlen atıştırmasını yapan bir leylek görüntüledik." notuyla paylaştı.

        Görüntülerde, leyleğin yakaladığı yılanı yedikten sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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