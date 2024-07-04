Yapay zeka silah sistemlerinin etkinliğini artırıyor

Sarsılmaz, bünyesine kattığı "silah kuleleri" ile savunma sanayisinde yurt içinde ve dışında mühimmattan platforma uzanan entegre çözümler sunan önemli bir oyuncu haline geldi.

"Savunma sanayisi odaklı teknoloji şirketi" olma stratejisi doğrultusunda uzaktan komutalı silah sistemleri alanında yüksek mühendislik ve entegrasyon kabiliyetine sahip Best Grup "silah kuleleri" birimini bünyesine katarak "Best Defence" adıyla yeni bir şirket kuran Sarsılmaz, Düzce tesislerinde ürünlerini tanıttı.

Best Defence, kara ve deniz unsurlarına yönelik 7,62, 12,7, 20, 25 ve 30 milimetre yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini uzaktan komutalı silah kulelerine entegre ederek savunma sanayisinde önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, savunma sanayisinde haziran ayı itibarıyla son 1 yıllık ihracat rakamının yüzde 70 arttığına işaret ederek, bu ivmeyle sektörün Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olacağını söyledi. Sarsılmaz'ın 5 nesildir silah imal ettiğini, son 20 yıldır da kendini teknoloji şirketi olarak evrimleştirdiğini vurgulayan Aliş, şöyle konuştu: "Sarsılmaz olarak silah, mühimmat, patlayıcı, robot mermi gibi bütün alanlarda varız. Savunma sanayisini tamamlayıcı tesislerde büyük bir ivmeyle dünyadaki teknolojiyi yakalamış durumdayız. Son olarak mühimmatla, mermiyle platformu birleştirdik. Teknolojisiyle Türkiye'de ve yurt dışında kendisini kanıtlamış uzaktan kumandalı kulelere sahip Best'i ailemize kattık. Sarsılmaz olarak sektörün her segmentinde var olduk ve teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Yurt dışından ithal edilen bütün ürünleri Türkiye'de yaparak, ihracata büyük katkı sağlayarak, teknolojimizi artırarak önemli bir savunma şirketi olduk. Dünyadaki birçok önemli şirketi de rahatsız etmeye başladık."

- İlk hedef pastanın yüzde 5'i Best Defence Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Derebaşı da KORALP ürün ailesinin muadilleri ile kıyaslanmayacak özelliklere sahip olduğunu söyledi. Envanterde olup yapay zekayı aktif olarak kullanabilen dünyadaki tek sistemi hayata geçirdiklerini dile getiren Derebaşı, KORALP ile 5,56'dan 30 milimetreye kadar hizmet verebilir hale geldiklerini bildirdi. Teknolojilerini geliştirerek, yapay zekayı daha aktif kullanarak, bunu dokunmatik ekranla birleştirerek, kullanıcı dostu arayüzle ürünlerini sahada daha yaygın göreceklerini düşündüklerini dile getiren Derebaşı, şunları kaydetti:

"KORALP ürün ailesi yaklaşık 7 yıldır envanterde. Sahaya getirmiş olduğu yenilikler var. Bunların en başında yapay zeka geliyor. Yapay zeka sayesinde insan, dron ve aracı birbirinden ayırabiliyor. Herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan hedef tanımlaması yapabiliyoruz. Dokunmatik ekranla kullanıcıları 15 dakikalık eğitimle neredeyse sniper ayarında atış yapabilecek bir hassasiyetteki sistemi kullanabilir hale getiriyoruz. Bu sistemi mühimmatından silahına, silahından platformuna kadar tümleşik bir yapı haline getirdiğimizde bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir duruma geldik. Bu da bizi yıllık 15 milyar dolarlık bir sektörde ilk 3 yılımızda pazar payının yüzde 5'ine talip olabilir noktaya getiriyor. Yatırım planlarımıza bu şekilde ilerliyoruz. Önümüzdeki sene nereye geldiğimizi kutluyor olacağız, bundan eminiz."

- Yeni ürenler yolda Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz da teknolojiye yatırıp yapıp ihtiyaçları görerek Best Defence ile çok değerli bir açılım yaptıklarını dile getirdi.. Grup şirketlerinden TR Mekatronik'in ürettiği 25 milimetre zincir mekanizmalı kara topu, 30 ve 20 milimetrelik top gibi ürünlerin bu uzaktan kumandalı sistemlerle farklı platformlara çoklanabileceğine değinen Özyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu seviyeye çıkıyor olmak demek gerek ülkemiz adına gerek şirketimiz adına dünyadaki bir elin parmaklarını geçmeyen üreticiler kategorisinde bulunmak demek. Bu gücü mühimmatla da birleştirirseniz son kullanıcının ihtiyacı olan kendisini, vatanını korumak adına ihtiyacı olan mühimmatı, silahı ve uzaktan kumandalı sistemleri birleştirmiş oluyorsunuz. Bu vizyonla ilerlemeye devam edeceğiz. Yakın sürede mühimmatta, platformda, silahta yeni ürünlerimizi lanse edeceğiz."

- Yapay zeka ile sahada fark oluşturuyor Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka destekli kule sistemlerine ilişkin bilgiler verdi. Sahadaki ihtiyaçları ekipleriyle değerlendirerek çözümler ürettiklerini anlatan Buğday, yapay zekanın da bu noktada devreye girdiğini söyledi. Bu silah kuleleri ya da uzaktan komutalı silah sistemlerinin atış destek sistemleri olduğunu anlatan Buğday, şöyle konuştu: "Bunlar operatörün daha başarılı atış yapması için kullanılıyorlar. Burada en önemli şey çevresel verileri, aracın verilerini, silahın verilerini doğru şekilde analiz etmek ve sistemin mümkün olan en yüksek veriyi işleyerek, en başarı şekilde operatöre yardımcı olmasını sağlamak. Yapay zeka sayesinde sistemleriniz hedefleri öğreniyor ve takip ediyor. Sistem siz hedefi tanımladıktan sonra ortadan kaybolsa da tekrar ortaya çıktığında takip edebiliyor. Çevresel koşullar, rüzgar, hava sıcaklığı, aracın kabiliyetleri gibi pek çok datayı giriyorsunuz. Bunları işliyor ve atıcıya en ideal atış imkanını sunuyor. Yapay zeka sürekli gelişen bir teknoloji, biz de sürekli geliştiriyoruz, yeni veriler dahil ediyoruz. Yapay zeka ile mekanik üretimimizi birleştirip böyle bir ürün ortaya çıkarıyoruz."

Sistemin telefon ekranı gibi bir arayüz üzerinden çalıştığını ifade eden Buğday, "Bu ekrandan hedefi, hedef olabilecek görselleri gösteriyor, daha önceden öğretilmiş bir hedef varsa sizi uyarıyor: Bu bir hedeftir, bunu takip etmek istiyor musun? İkincisi yeni öğretmek istediğiniz hedef varsa ekranda hedef olabilecek unsurları size gösteriyor, insan, araç, dron olabilir. Siz bunlardan birini seçiyorsunuz, diyorsunuz ki 'bu hedeftir, bunu takip et.' Sistem onu takip etmeye devam ediyor." dedi. - Yapay zeka kullanımında rekabetçi çözümler

Yurt içinde ve dışında sahada aktif olarak kullanılan ürünlerinde yapay zeka yazılımının bulunduğu bilgisini paylaşan Buğday, sistemlerin güvenlik güçlerine etkin şekilde destek olduğunu vurguladı. Caner Buğday, güncel teknolojileri yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Dünyadaki rakiplerimizle yapay zeka açısından en azından aynı ya da daha öndeyiz, rahatlıkla diyebiliriz. Çözümümüz bizi pek çok açıdan öne taşıyor: Yenilikçi, daha başarılı atış performansı, bize ait, özgün yazılımlar. Dolayısıyla herhangi bir regülasyona tabi değiliz. Tüm ürünler özgün ürünler. Mekanik tasarımdan yapay zekaya özgün üretiliyor. Devletimizin müsaadesiyle isteğiniz ülkeye satabilirsiniz ya da orada geliştirebilirsiniz, istediğiniz bölgede, operasyonda kullanabilirsiniz. Bir ürünü sadece üretmekle tatmin olmuyoruz. Bu ürünü özgün şekilde, güncel teknolojiyle üretmeyi, istenildiği şekilde kullanılabilir olmasını amaçlıyoruz."