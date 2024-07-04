Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Yapay zeka silah sistemlerinin etkinliğini artırıyor

        Sarsılmaz, bünyesine kattığı "silah kuleleri" ile savunma sanayisinde yurt içinde ve dışında mühimmattan platforma uzanan entegre çözümler sunan önemli bir oyuncu haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka silah sistemlerinin etkinliğini artırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarsılmaz, bünyesine kattığı "silah kuleleri" ile savunma sanayisinde yurt içinde ve dışında mühimmattan platforma uzanan entegre çözümler sunan önemli bir oyuncu haline geldi.

        "Savunma sanayisi odaklı teknoloji şirketi" olma stratejisi doğrultusunda uzaktan komutalı silah sistemleri alanında yüksek mühendislik ve entegrasyon kabiliyetine sahip Best Grup "silah kuleleri" birimini bünyesine katarak "Best Defence" adıyla yeni bir şirket kuran Sarsılmaz, Düzce tesislerinde ürünlerini tanıttı.

        Best Defence, kara ve deniz unsurlarına yönelik 7,62, 12,7, 20, 25 ve 30 milimetre yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini uzaktan komutalı silah kulelerine entegre ederek savunma sanayisinde önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

        Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, savunma sanayisinde haziran ayı itibarıyla son 1 yıllık ihracat rakamının yüzde 70 arttığına işaret ederek, bu ivmeyle sektörün Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olacağını söyledi.

        Sarsılmaz'ın 5 nesildir silah imal ettiğini, son 20 yıldır da kendini teknoloji şirketi olarak evrimleştirdiğini vurgulayan Aliş, şöyle konuştu:

        "Sarsılmaz olarak silah, mühimmat, patlayıcı, robot mermi gibi bütün alanlarda varız. Savunma sanayisini tamamlayıcı tesislerde büyük bir ivmeyle dünyadaki teknolojiyi yakalamış durumdayız. Son olarak mühimmatla, mermiyle platformu birleştirdik. Teknolojisiyle Türkiye'de ve yurt dışında kendisini kanıtlamış uzaktan kumandalı kulelere sahip Best'i ailemize kattık. Sarsılmaz olarak sektörün her segmentinde var olduk ve teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Yurt dışından ithal edilen bütün ürünleri Türkiye'de yaparak, ihracata büyük katkı sağlayarak, teknolojimizi artırarak önemli bir savunma şirketi olduk. Dünyadaki birçok önemli şirketi de rahatsız etmeye başladık."

        - İlk hedef pastanın yüzde 5'i

        Best Defence Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Derebaşı da KORALP ürün ailesinin muadilleri ile kıyaslanmayacak özelliklere sahip olduğunu söyledi.

        Envanterde olup yapay zekayı aktif olarak kullanabilen dünyadaki tek sistemi hayata geçirdiklerini dile getiren Derebaşı, KORALP ile 5,56'dan 30 milimetreye kadar hizmet verebilir hale geldiklerini bildirdi.

        Teknolojilerini geliştirerek, yapay zekayı daha aktif kullanarak, bunu dokunmatik ekranla birleştirerek, kullanıcı dostu arayüzle ürünlerini sahada daha yaygın göreceklerini düşündüklerini dile getiren Derebaşı, şunları kaydetti:

        "KORALP ürün ailesi yaklaşık 7 yıldır envanterde. Sahaya getirmiş olduğu yenilikler var. Bunların en başında yapay zeka geliyor. Yapay zeka sayesinde insan, dron ve aracı birbirinden ayırabiliyor. Herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan hedef tanımlaması yapabiliyoruz. Dokunmatik ekranla kullanıcıları 15 dakikalık eğitimle neredeyse sniper ayarında atış yapabilecek bir hassasiyetteki sistemi kullanabilir hale getiriyoruz. Bu sistemi mühimmatından silahına, silahından platformuna kadar tümleşik bir yapı haline getirdiğimizde bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir duruma geldik. Bu da bizi yıllık 15 milyar dolarlık bir sektörde ilk 3 yılımızda pazar payının yüzde 5'ine talip olabilir noktaya getiriyor. Yatırım planlarımıza bu şekilde ilerliyoruz. Önümüzdeki sene nereye geldiğimizi kutluyor olacağız, bundan eminiz."

        - Yeni ürenler yolda

        Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz da teknolojiye yatırıp yapıp ihtiyaçları görerek Best Defence ile çok değerli bir açılım yaptıklarını dile getirdi..

        Grup şirketlerinden TR Mekatronik'in ürettiği 25 milimetre zincir mekanizmalı kara topu, 30 ve 20 milimetrelik top gibi ürünlerin bu uzaktan kumandalı sistemlerle farklı platformlara çoklanabileceğine değinen Özyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu seviyeye çıkıyor olmak demek gerek ülkemiz adına gerek şirketimiz adına dünyadaki bir elin parmaklarını geçmeyen üreticiler kategorisinde bulunmak demek. Bu gücü mühimmatla da birleştirirseniz son kullanıcının ihtiyacı olan kendisini, vatanını korumak adına ihtiyacı olan mühimmatı, silahı ve uzaktan kumandalı sistemleri birleştirmiş oluyorsunuz. Bu vizyonla ilerlemeye devam edeceğiz. Yakın sürede mühimmatta, platformda, silahta yeni ürünlerimizi lanse edeceğiz."

        - Yapay zeka ile sahada fark oluşturuyor

        Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka destekli kule sistemlerine ilişkin bilgiler verdi.

        Sahadaki ihtiyaçları ekipleriyle değerlendirerek çözümler ürettiklerini anlatan Buğday, yapay zekanın da bu noktada devreye girdiğini söyledi.

        Bu silah kuleleri ya da uzaktan komutalı silah sistemlerinin atış destek sistemleri olduğunu anlatan Buğday, şöyle konuştu:

        "Bunlar operatörün daha başarılı atış yapması için kullanılıyorlar. Burada en önemli şey çevresel verileri, aracın verilerini, silahın verilerini doğru şekilde analiz etmek ve sistemin mümkün olan en yüksek veriyi işleyerek, en başarı şekilde operatöre yardımcı olmasını sağlamak. Yapay zeka sayesinde sistemleriniz hedefleri öğreniyor ve takip ediyor. Sistem siz hedefi tanımladıktan sonra ortadan kaybolsa da tekrar ortaya çıktığında takip edebiliyor. Çevresel koşullar, rüzgar, hava sıcaklığı, aracın kabiliyetleri gibi pek çok datayı giriyorsunuz. Bunları işliyor ve atıcıya en ideal atış imkanını sunuyor. Yapay zeka sürekli gelişen bir teknoloji, biz de sürekli geliştiriyoruz, yeni veriler dahil ediyoruz. Yapay zeka ile mekanik üretimimizi birleştirip böyle bir ürün ortaya çıkarıyoruz."

        Sistemin telefon ekranı gibi bir arayüz üzerinden çalıştığını ifade eden Buğday, "Bu ekrandan hedefi, hedef olabilecek görselleri gösteriyor, daha önceden öğretilmiş bir hedef varsa sizi uyarıyor: Bu bir hedeftir, bunu takip etmek istiyor musun? İkincisi yeni öğretmek istediğiniz hedef varsa ekranda hedef olabilecek unsurları size gösteriyor, insan, araç, dron olabilir. Siz bunlardan birini seçiyorsunuz, diyorsunuz ki 'bu hedeftir, bunu takip et.' Sistem onu takip etmeye devam ediyor." dedi.

        - Yapay zeka kullanımında rekabetçi çözümler

        Yurt içinde ve dışında sahada aktif olarak kullanılan ürünlerinde yapay zeka yazılımının bulunduğu bilgisini paylaşan Buğday, sistemlerin güvenlik güçlerine etkin şekilde destek olduğunu vurguladı.

        Caner Buğday, güncel teknolojileri yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Dünyadaki rakiplerimizle yapay zeka açısından en azından aynı ya da daha öndeyiz, rahatlıkla diyebiliriz. Çözümümüz bizi pek çok açıdan öne taşıyor: Yenilikçi, daha başarılı atış performansı, bize ait, özgün yazılımlar. Dolayısıyla herhangi bir regülasyona tabi değiliz. Tüm ürünler özgün ürünler. Mekanik tasarımdan yapay zekaya özgün üretiliyor. Devletimizin müsaadesiyle isteğiniz ülkeye satabilirsiniz ya da orada geliştirebilirsiniz, istediğiniz bölgede, operasyonda kullanabilirsiniz. Bir ürünü sadece üretmekle tatmin olmuyoruz. Bu ürünü özgün şekilde, güncel teknolojiyle üretmeyi, istenildiği şekilde kullanılabilir olmasını amaçlıyoruz."

        Konuşmaların ardından Best Defence tarafından geliştirilen bazı silah kuleleriyle test atışları gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün

        Benzer Haberler

        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Düzce'de uyuşturucu satışı yapan zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu satışı yapan zanlı tutuklandı
        Düzce'de göl kenarında yılanla beslenen leylek cep telefonu kamerasında
        Düzce'de göl kenarında yılanla beslenen leylek cep telefonu kamerasında
        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor
        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor
        Telkari ustası 38 yıldır altın, gümüş ve bakıra ateşle şekil veriyor
        Telkari ustası 38 yıldır altın, gümüş ve bakıra ateşle şekil veriyor
        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de başladı
        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de başladı